5 أطعمة تجنبها خلال موسم الصيف.. تعرف عليها

كتب - محمود جلال

حذر تقرير علمى نشره موقع boldsky من تناول بعض الاطعمة فى فصل الصيف، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم مشكلات صحية عن طريق زيادة حرارة الجسم وتؤثر على عمل جهاز المناعة لديك، في هذا التقرير نقدم أبرز الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها في الصيف.

5 أطعمة يجب تجنبها خلال موسم الصيف



المشروبات الساخنة

يعتمد معظمنا على قهوة الصباح أو الشاي لبدء اليوم، في حين أن هذه العادة قد تجعلك تشعر بمزيد من النشاط، فإن تناول القهوة والشاي بانتظام خلال فصل الصيف، يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة الجسم والجفاف لذا، فإن استبدالها بالشاي الأخضر أو القهوة المثلجة يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة أفضل في موسم الصيف.



المشروبات الساخنة

الأطعمة الدهنية

تعتبر الأطعمة الدهنية والأطعمة السريعة والمقلية، يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض، خاصة خلال فصل الصيف، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتقلل من مناعتك.



الأطعمة الدهنية

منتجات الألبان

يجب تجنب الإفراط فى منتجات الألبان لأنها يمكن أن تسبب أمراضًا خلال الصيف، عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة بالخارج، ستكون حرارة جسمك أعلى أيضًا، ويمكن أن تسبب منتجات الحليب مثل الزبدة والجبن واللبن الرائب عسر الهضم.



منتجات الألبان

الفواكه الجافة

مثل التمر والزبيب والمشمش وما إلى ذلك، تعتبر صحية للغاية لأنها محملة بالعناصر الغذائية القوية لكن في فصل الصيف، يمكن للفواكه الجافة أن ترفع درجة حرارة الجسم وتجعلك تشعر بالإرهاق.



الفواكه الجافة

التوابل

إضافة التوابل إلى أطباقك خلال الصيف يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة جسمك، مما يجعلك تشعر بالجفاف والمرض.