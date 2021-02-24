أضرار الأطعمة الدهنية.. تُسبب السمنة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

تحاصرنا الأطعمة الدهنية فى كل مكان سواء كانت مقلية أو مطبوخة بالزيوت مرتفعة الدهون والتى تشمل البطاطس المقلية ورقائق والبيتزا وغيرها، حيث تحتوى تلك الأطعمة على كميات عالية من السعرات الحرارية والدهون والملح والكربوهيدرات المكررة بجانب أنها منخفضة الألياف والفيتامينات والمعادن، وللأطعمة الدهنية العديد من الأضرار الصحية وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

- فيما يلى.. 7 أضرار للأطعمة الدهنية:

1- تُسبب الانتفاخ وآلام المعدة

تحتوى الأطعمة الدهنية على كميات عالية من الدهون التى تُبطئ عملية الهضم ومن ثم يبقى الطعام لفترة طويلة فى المعدة ما يترتب عليه حدوث انتفاخ وغثيان وآلام فى المعدة.

2- الأطعمة الدهنية قد تضعف (ميكروبيوم) الأمعاء

من المعروف أن الأطعمة الدهنية تضر بالبكتيريا الصحية المعروفة باسم (ميكروبيوم) والتى تعيش فى الأمعاء وتزيد من نمو البكتيريا الضارة بما يضر صحة الجسم.

3- تسبب زيادة فى الوزن

يتم طهى الأطعمة الدهنية باستخدام كميات كبيرة من الزيوت وغيرها من الدهون التى قد تسبب زيادة فى الوزن نظرًا لارتفاع مستوى السعرات الحرارية بها.

4- تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

الأطعمة الدهنية لها العديد من الآثار السلبية على صحة القلب، حيث ثبت أن الأطعمة المقلية تزيد من ضغط الدم وتُقلل من نسبة الكوليسترول الجيد وتؤدى إلى زيادة الوزن والسمنة وكلها مرتبطة بأمراض القلب.

5- تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر

قد تزيد الأطعمة الدهنية من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2، حيث إن الإفراط بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية يُسبب ارتفاع الضغط وزيادة نسبة السكر فى الدم والإصابة بالتهابات الجسم.

6- تُسبب حب الشباب

ربطت دراسات حديثة بين النظام الغنى بالكربوهيدرات المكررة والوجبات السريعة والمواد الدهنية وظهور حب الشباب.