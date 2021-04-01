وقالت الهيئة الفرنسية حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، إنه وفقا للأرقام، تابع 30.8 مليون مشاهد خطاب الرئيس ماكرون مساء الأربعاء، على جميع القنوات لتبلغ نسبة المشاهدة 90.7%.

ونصت القيود الجديدة على حظر التجول من الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلى لفرنسا "الخامسة مساء بتوقيت جرينتش، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات، وأسبوعين من بين الأسابيع الثلاثة التى ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التى سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

كانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 381 حالة وفاة و30702 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 95337، فيما عدد الإصابات 4585385.