وزير السياحة والآثار يشرح لـ"اليوم السابع" خط سير موكب المومياوات الملكية

حاوره: محمد أسعد

مع اقتراب موعد نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، شرح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار خط سير الموكب، وعظمة وهيبة المشهد الذي سيخرج فيه.

وقال؛ خلال حواره مع اليوم السابع، هدفنا أن يرى العالم خلال الموكب مدى تحضر مصر، فسنشاهد عملية نقل المومياوات، بداية من خروجها من المتحف المصري، مرورا بميدان التحرير، حيث سنقوم بإضاءة الميدان والمسلة والكباش، وإضاءة العمارات في خط السير بشكل راقي.

واستكمل بقوله: هذا بجانب وجود موسيقى وفن راقي، مع إذاعة الأغاني الوطنية، كما سنشاهد فنانين مصريين سيتحدثون إلينا من مواقع أثرية مختلفة، لتقديم معلومات عن الآثار المصرية، وسنعرض فيلما يوضح الطفرة التي شهدتها الآثار المصرية، وكيف وضعتها الدولة على رأس أولوياتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف، أشعر بالسعادة بهذا الحدث، فنحن نخاطب العالم من خلاله، وسعيد برد الفعل العالمي حتى الآن، وأتمنى أن يظهر الموكب للناس بشكل لائق، فمصر لا تقيم مهرجانات في الشوارع، ونحن الآن نقيم مهرجان لم ولن يتكرر، فهذا هو آخر تحرك للمومياوات الملكية.