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وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد لصلاة التراويح فى رمضان اليوم

الخميس، 01 أبريل 2021 08:59 ص
وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد لصلاة التراويح فى رمضان اليوم صلاة التراويح - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد فى الشهر الفضيل.
 
ومن ضوابط إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد عدم السماح بأى موائد إفطار، وعدم السماح بالاعتكاف، استمرار غلق الأضرحة، واستمرار غلق دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.
 
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، فى حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات فى المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة، وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 أبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضى لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.
 
كما شملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

شهر رمضان

صلاة التراويح

صلاة القيام فى المساجد

صلاة التراويح فى المساجد

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