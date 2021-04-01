هام للعمالة المصرية فى السعودية.. شعبة "إلحاق العمالة" تعلن عن قرار إيجابى

كتبت سماح لبيب

أشاد حمدى إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وتواصلها مع السلطات السعودية واستجابة السفير السعودي بالقاهرة لتمديد إقامات العمالة المصرية بالسعودية والعالقة بمصر منذ قرار تعليق دخول السعودية في 3 فبراير 2021 لمواطني 20 دولة من ضمنهم مصر.

وطالب "إمام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن يشمل قرار تمديد الإقامات أيضًا تمديد التأشيرات الجديدة لكل من حصل على تأشيرات عمل بالمملكة ولم يتمكن من دخول السعودية منذ تاريخ تعليق الطيران وحتى اليوم.

أضاف "إمام"، أن عدد العمال المصريين الذين حصلوا على تأشيرات وعقود عمل جديدة ولم يستطيعوا السفر خلال فترة التعليق الحالية يقدر بـ 70 ألف عامل من كافة المهن، وأنه يأمل بأن يشمل قرار التمديد هذه العمالة؛ لأن الكثير منهم لن يكون باستطاعته تحمل التكاليف المادية لإعادة الإجراءات ومن ضمنها الكشوفات الطبية والتى تتراوح مابين 3 إلى 4 آلاف جنيهًا للعامل الواحد، هذا غير العمالة العالقة والتى لديها إقامات بالسعودية ولم تستطع العودة والتى يقدر عددها باكثر من 100 الف شخص بما فيهم حاملى تأشيرات الاستقدام والزيارات وغيرهم.

وأشار حمدي إمام، إلى أن السعودية تستضيف على أراضيها قرابة الـ9 ملايين عامل وافد منهم 3 ملايين عامل مصري، من كافة المهن وهي الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية عربيا وعالميًا، متوقعاً أن تفتح السعودية أبوابها لمواطنى الـ 20 دولة المحظور دخولهم حاليًا بعد عطلة عيد الفطر المقبل.