حمدى إمام: 40 ألف عامل مصرى فى قوائم انتظار الطيران السعودى منذ قرار التعليق

كتبت سماح لبيب

قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، إن عدد فرص العمل فى قوائم انتظار فتح الطيران بالمملكة العربية السعودية يقدر بنحو 40 ألف عامل حتى الآن ، وقاموا جميعهم بالانتهاء من أوراقهم وإصدار التأشيرات من القنصلية السعودية من فروعها الثلاثة القاهرة والاسكندرية والسويس ، ولم تغلق القنصلية السعودية أبوابها عن العمل وإصدار التأشيرات مع قرار وقف الطيران المؤقت من المملكة وتتوقف العمالة المصرية على تحليل الفيروس وحجز التذاكر بمجرد إعلان عودة الفتح مرة أخرى.

وأضاف إمام فى تصريح خاص ل اليوم السابع ، إن العمالة متنوعة بين كل التخصصات سواء عمال أو مهندسين أو محاسبين وغيرهم من عمال المقاولات التى يحتاج إليهم سوق العمل السعودى ، ولم تعلن الحكومة السعودية قرار الفتح حتى الآن واكتفت بإعلان تعليق السفر بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من الإجراءت الاحترازية لإنتشار فيروس كورونا خاصة بعد تخوفها انتشار أعداد الاصابات لديها .

وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن قرار الغلق لم ينطبق على الممارسين الصحيين وعائلتهم سواء من الأطباء أو فرق التمريض ومستمرين فى السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة التعليق المؤقت، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تخرج السلطات السعودية لتحديد انتهاء مدة التعليق والتى حددتها لـ 20 دولة تشملها مصر ، والتى أرجعت هذا التعليق تخوفا من دخول مصابين إليها وزيادة عدد الاصابات لديها .

وأشار إلى أن حجم فرص تشغيل العمالة إلى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 80% للعمال و20% المتبقية من المؤهلات المتوسطة والعليا ، حيث أن فرص التشغيل الأكبر من فئة أصحاب المهن من العمال ، كما أن فرص التشغيل حاليا تشهد تباطؤ عن الفترة الماضية بسبب قرار وزارة القوى العاملة بضرورة اعتماد أى عامل لديها قبل سفره للخارج أو إصدار أى تأشيرات، وأن يكون الاعتماد من خلال تسجيل بيانات العامل واسمه فى الوزارة أولا وهو قرار جاء لضمان مصالح العمال ومتابعتهم فى أى مشاكل تحدث لهم فى الخارج .

وأضاف إمام، إن إصدار قرار اعتماد العمال من القوى العاملة جاء للحد من عشوائية السفر للعمال دون معرفة تفاصيلهم فى حالة وجود أى أزمات تواجه عملهم فى الخارج ، خاصة أن هناك الكثير من شركات الحاق العمالة التى تقوم بوظيفة تشغيل العمال بالخارج ، ولفت إلى أن أهم الأوراق المطلوبة حاليا هى تحاليل الفيروسات a b c والكشوفات الطبية بالاضافة إلى تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر ب 72 ساعة بحد أقصى .