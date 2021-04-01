اليوم السابع
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ننشر صور قاعات السينما والمسرح بالمتحف القومي للحضارة المصرية

الخميس، 01 أبريل 2021 10:55 ص
ننشر صور قاعات السينما والمسرح بالمتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومى للحضارة المصرية
كتب محمد أسعد تصوير: حسن محمد

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يوم السبت المقبل، ينطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث سيتم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء ليكون مقرهم الدائم بقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ولا يضم متحف الحضارة المصرية قاعة المومياوات فقط، ولكنه يضم أيضًا القاعة المركزية وقاعات أخرى بالإضافة إلى قاعات للسينما والمسرح، وتمكنت عدسة اليوم السابع من تصوير تلك القاعات قبل الاحتفالية الكبرى التي ستشهدها مصر خلال الموكب والاستقبال بالمتحف.

 

قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (2)
قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (2)

وخلال حواره مع اليوم السابع، قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أننا لا نعتبر المتحف القومي للحضارة مجرد متحف، بل نعتبره منارة ثقافية حضارية، فمن الناحية العلمية، يحتوي على معامل على أعلى مستوى، يوجد بها أجهزة لا توجد سوى في المتاحف الكبرى مثل اللوفر في فرنسا وأبو ظبي، وكذلك لدى المتحف بعدا ترفيهيا، فلدينا بازارات ستعرض منتجات مصرية أصيلة من مختلف محافظات مصر، وثقافات متعددة موجودة في هذه المحافظات.

 

قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (3)
قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (3)

واستطرد بقوله: لدينا بعد ثقافي يتمثل في وجود سينما ومسارح، فيوجد المسرح الروماني الذي توجد في قلبه مصبغة أثرية، كما لدينا مسرح آخر، وهذه المسارح ستخدم على البعد الثقافي والأثري الذي نحاول أن نروّج له، وبالتالي عندما تأت الأسرة المصرية أو الأجنبية لزيارة المتحف، لن تكون مجرد زيارة، ولكن سيكون يوم ممتع يتخلله ترفيه وتناول وجبات غداء وعشاء، خاصة أننا نطل على البحيرة، وسيكون بها وسائل ترفيهية عديدة.

 

قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (4)
قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (4)

وموكب المومياوات الملكية يضم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة، ولأهمية الحدث الفريد سوف تنطلق الاحتفالية بمشاركة عدد كبير من النجوم المصريين.

قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (5)
قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (5)

 

الموكب يضم : 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

 

قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (6)
قاعات السينما والمسرح داخل المتحف القومي للحضارة المصرية (6)

موكب المومياوات

متحف الحضارة

المتحف المصري بالتحرير

المومياوات الملكية

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