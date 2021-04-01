نفوق أكثر من 55 ألف خنزير جراء حريق بمزرعة فى ألمانيا

كتب محمد جمال

نشب حريق فى مزرعة لتربية الخنازير في شمال شرق ألمانيا ما أدى إلى نفوق أكثر من 55 ألف خنزير، واندلع الحريق الثلاثاء الماضى فى مزرعة آلت تيلين شمال شرق البلاد، وانتشر بسرعة جزئيا من خلال فتحات التهوية، ودمر الأكشاك التي وضعت الحيوانات فيها، ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

وقال المتحدث باسم شركة "إل إف دي هولدينج"، رالف بيك برامكامب، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن أكثر من 55 ألف خنزير نفقوا جراء الحريق.

واحتضنت المزرعة حوالي 7000 خنزير، و50 ألف خنزير صغير فى المنشأة في ذلك الوقت، وتم إنقاذ حوالي 1300 منهم. وكانت منشأة آلت تيلين واحدة من الأكبر من نوعها في ألمانيا.وتجمع متظاهرون في مكان الحادث أمس الأربعاء، وحملوا لافتات كتب عليها "أوقفوا تعذيب الحيوانات".