موجز الاقتصاد اليوم الخميس 1 أبريل 2021

كتب - حسام الشقويرى

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 22-3-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها، البورصة: تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة، 7.5 مليار جنيه حجم استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نهاية 2020.

البورصة: تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة

أعلنت إدارة البورصة، إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، بلغت عدد 525.6 مليون سهم، وتم تغطية الطرح العام 29.38 مرة تقريباً.

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة في مجال التعليم العالي في مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبًا، وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكليات الطبية فى أوروبا، وتخطط جامعة النهضة لإطلاق 3 كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإنشاء جامعة جديدة بالشراكة مع بالم هيلز في مشروع باديا.

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مليار جنيه حجم استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نهاية 2020

كشفت وزاره التخظيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغ 7.5 مليار جنيه نهاية 2020 .

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها أن تم البدء بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مطلع العام المالي 2019/2020، لتغطي أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن.

وأكد التقرير، أن مبادرة حياة كريمة حققت إنجازات في مرحلتها الأولى لتساهم في خفض معدلات الفقر للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وأشار التقرير إلى أن القيادة السياسية أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بنهاية ديسمبر 2020، لزيادة حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركزا بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.

وزيرة التخطيط: الحكومة تواجه المشكلات بحلول جذرية ولا تلجأ للمسكنات

شاركت مساء أمس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس في لقاء علي تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا، في جلسه يديرها استشارى الاستثمار العقارى محمد علوى، وعبدالحميد شرارة مؤسس رايز اب لريادة الاعمال واستشارى التخطيط الاستيراتيجي آيه غانم.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة التنموية لمصر في الأعوام الأخيرة موضحة أن الدولة المصرية عملت على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، وجاء في إطار ذلك التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي نتج عنه تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميا.

طارق الملا: منتدى غاز المتوسط يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتداول البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور جوردان جرليتش رادمان وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتى بحضور السفير توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.

وأكد الملا، خلال اللقاء على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال البترول والغاز، وأن هناك خطط وبرامج خلال الفترة القادمة تستهدف دعم التعاون وزيادة الأنشطة الكرواتية فى مجال البترول والطاقة بوجه عام .

واستعرض الملا، الخطوات التنفيذية التى شهدها منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل قيمة مضافة للدول الأعضاء بشرق المتوسط، ودوره المهم فى تأمين جانب من إمدادات الغاز لدول شرق المتوسط ودول أوروبا خاصة وأن هناك بنية أساسية وشبكات وخطوط أنابيب لنقل الغاز تسهم فى دعم وتوسيع مجالات التعاون فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتجارة وتداول الغاز والبترول وتحقيق التكامل مع دول أوروبا .

النفط يربح مع اجتماع أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في أن أوبك وحلفاءها الذين سيجتمعون في وقت لاحق اليوم سيقررون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في بعض المناطق.

وارتفع خام برنت للتسليم في يونيو 71 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.2 بالمئة أثناء الليل. وزاد الخام الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 59.87 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا وقازاخستان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

وقالت أوراسيا جروب في تقرير بشأن الاجتماع "النتيجة الأكثر ترجيحا... للاجتماع هي عدم حدوث تغييرات كبيرة في الإنتاج.

وأضافت "يشير الحذر البادي في مناقشات أوبك+ إلى أن أي قرارات بشأن التخفيف ستتأجل على الأرجح إلى اجتماع مايو".

الدولار قرب أعلى مستوياته فى عدة أشهر بفضل رهانات النمو الأمريكى

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الخميس إذ يراهن المستثمرون على أن التحفيز المالي وحملات التطعيم القوية ستساعدان الولايات المتحدة على النمو بوتيرة أسرع من بقية الاقتصادات.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 93.239، قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 93.439 الذي سجله أمس الأربعاء.

تأتي المكاسب في الوقت الذي يعاني فيه اليورو، أكبر مكون في المؤشر، جراء مخاوف بشأن تضرر تعافي اقتصاد التكتل بفعل موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا ببدء ثالث إجراءات عزل عام على مستوى البلاد وقال إن المدارس ستُغلق لثلاثة أسابيع بينما يتخلف تكتل العملة الموحدة عن الولايات المتحدة في حملات التطعيم.

وجرى تداول اليورو عند 1.1722 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 1.1704 دولار. ومقابل العملة البريطانية، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوياتها في 13 شهرا عند 0.85025 جنيه إسترلينى.