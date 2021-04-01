اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

من 9 صباحا لـ 9 مساء.. عناوين 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا بالشرقية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 05:18 م
من 9 صباحا لـ 9 مساء.. عناوين 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا بالشرقية.. إنفوجراف عناوين 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

وفى محافظة الشرقية تم تخصيص 7 مراكز:

عناوين مراكز لتلقى لقاح كورونا فى الشرقية
عناوين مراكز لتلقى لقاح كورونا فى الشرقية

 

عناوين 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى الشرقية
عناوين 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى الشرقية

 

مركز صحة ثانى الزقازيق – من 9ص ل 9م – امام مستشفى الزقازيق المركزي – شارع عز الدين حافظ

 

فاقوس – وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس – من 9ص ل 9م – قرية الدميين – فاقوس

 

بلبيس – المركز الطبي بإدارة بلبيس – من 9ص ل 9م – شارع الأستاذ احمد طرطور ، بلبيس ، مركز بلبيس

 

أبو حماد – المركز الطبي بإدارة أبو حماد – من 9ص ل 9م – إدارة أبو حماد

 

- العاشر من رمضان – مركز الحى 29 بإدارة العاشر من رمضان – من 9ص ل 9م – مجاورة 29 

 

ههيا – قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي – من 9ص ل 9م – ش احمد عرابى

 

السعديين – وحدة الفيروسات الكبدية سابقا بمستشفى السعديين المركزى – من 9ص ل 9م – مينا القمح – السعديين


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة