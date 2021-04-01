من 3 م - 9 م .. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالغربية.. إنفوجراف

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى محافظة الغربية ، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

طنطا ثاني – مركز طبى سعيد – شارع سعيد مع شارع بطرس

زفتي – مستشفى زفتى التخصصى بجوار المحكمة

قطور – مستشفى قطور المركزي –طريق كفر الشيخ

بسيون – مكتب صحة أول بسيون

سمنود – ديوان الغدارة الصحية بسمنود – أمام شرطة المرافق

كفر الزيات – مكتب صحة قانى كفر الزيات – أمام شركة الكهرباء

المحلة ثانى – معهد كبد المحلة



مراكز تلقى لقاح كورونا في الغربية (1)