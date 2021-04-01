اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

من 3 عصرا لـ9 مساء.. 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى سوهاج وأسيوط.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 05:46 م
من 3 عصرا لـ9 مساء.. 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى سوهاج وأسيوط.. إنفوجراف لقاح كورونا - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى أسيوط 

مراكز تلقى لقاحات كورونا فى اسيوط
مراكز تلقى لقاحات كورونا فى أسيوط

 غرب أسيوط – مستشفى الإيمان العام – شارع 26 يوليو – حى الأربعين – مدينة مبارك

شرق أسيوط – مركز صحة الوليدية – أمام أبراج النصر بحى شرق

القوصية – الوحدة الصحية بنى زيد بوق– مركز القوصية – طريق أسيوط ديروط الزراعى

 أبو تيج – الوحدة الصحية نزلة باقور – مركز أبو تيج – طريق أسيوط سوهاج الزراعى

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى سوهاج

مراكز تلقى لقاحات كورونا فى سوهاج
مراكز تلقى لقاحات كورونا فى سوهاج

المراغة – المركز الطبى الحضرى– شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط

البلينا – المركز الطبي بالبلينا – شارع الجمهورية – البلينا

سوهاج – مركز رعاية طفل شرق – ش. التحرير بجوار قصر ثقافة شرق سوهاج


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

مراكز تلقى لقاحات كورونا فى اسيوط

مراكز تلقى لقاحات كورونا فى سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة