مفتى لبنان: فحص الـ "بي سي آر" ولقاح كورونا لا يفسدان صوم رمضان

أ ش أ

أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، فتوى بحكم الدين الإسلامي في شأن إجراء الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) وتلقي اللقاح المضاد للفيروس، بأنهما غير مفطرين ولا يفسدان الصوم في شهر رمضان المبارك وغيره من الأشهر.

كما حدد مفتي الجمهورية اللبنانية في بيان له اليوم، فدية العجز عن الصيام، متمثلة في إطعام مسكين أكلتين مشبعتين عن كل يوم من أيام رمضان، مع جواز دفع قيمة هذه الفدية من النقود ومقدار قيمتها يتفاوت بحسب حال المعذور قدرة واستطاعة، بحد أدنى 22 ألف ليرة لبنانية.

وحدد المفتي دريان صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك بحد أدنى 20 ألف ليرة لبنانية، يصرفها كل شخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم بحسب حاله قدرة واستطاعة "ومن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير".