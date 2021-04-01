مصر للطيران تسير اليوم 70 رحلة دولية تقل 6305 ركاب إلى دول مختلفة

كتب أحمد مصطفى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم، الخميس، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6305 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير اليوم ، 70 رحلة جوية بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من بيروت ، إنجامينا، لاجوس ، أكرا ، تونس ، اسطنبول ، الدوحة ، لندن ، نيويورك ، باريس ، أبوجا ، روما ، دبي ، امستردام ، فرانكفورت، بروكسل ، موسكو ، أبوظبي ، ميونيخ ، ميلانو ، بغداد ، البحرين ، عمان ،الخرطوم ، الشارقة ، عنتيبي ، مسقط ، اديس ابابا، دبي ، أبوظبي ، جوهانسبرج ، جوانزو و 21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان ومرسي علم ، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 6305 ركاب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.