مصرع طفل وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم "توك توك" مع تروسيكل فى أسيوط

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات المركز بوقوع حادث تصادم بين "توك توك" وتروسيكل بالقرب من مزلقان السكة الحديد وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وسيارة الإسعاف، وتبين صحة البلاغ، وأسفرت الواقعة عن مصرع "يوسف .ق.م" 13 سنة مقيم أبوتيج وإصابة "عثمان ع.س" .39 سنة مقيم بأبوتيج باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصابين آخرين مجهولى الاسم والهوية.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي صدفا المركزي تحت تصرف النيابة ونقل المصابين لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.