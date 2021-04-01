اليوم السابع
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مصرع أمين شرطة بمرور جنوب سيناء فى حادث تصادم بشرم الشيخ

الخميس، 01 أبريل 2021 01:41 م
مصرع أمين شرطة بمرور جنوب سيناء فى حادث تصادم بشرم الشيخ إسعاف - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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لقى أمين شرطة تابع لإدارة مرور جنوب سيناء مصرعه، إثر اصطدامه بأحد الأعمال الإنشائية التى تجرى فى شرم الشيخ، خلال قيادته دراجة نارية اليوم الخميس.

تلقى اللواء أحمد الألفى، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من العميد محمد العنانى، مدير إدارة البحث الجنائى بمصرع أمين شرطة تابع لوحدة مرور شرم الشيخ 45 عامًا من محافظة الغربية فى حادث تصادم أثناء قيادته دراجة نارية تابعة لمرور جنوب سيناء على الطريق الدائرى بمدينة شرم الشيخ.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

وتبين من المعاينة أن أمين الشرطة اصطدم بأحد الإنشاءات الجديدة التى توجد على الطريق الدائرى بمدينة شرم الشيخ وأسفر التصادم عن انقلاب الدراجة ومصرع قائدها فى الحال.

 


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