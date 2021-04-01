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مستشار الرئيس للصحة: مدينة الدواء ستتعاون مع منظمات ومؤسسات عالمية

الخميس، 01 أبريل 2021 05:50 م
مستشار الرئيس للصحة: مدينة الدواء ستتعاون مع منظمات ومؤسسات عالمية محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى لشؤون الصحة والوقاية، أن الصناعات الدوائية فى مصر خاصة وعامة واستثمارية، و85% من المنتجات التى تستخدم فى صناعة الدواء بمصر تصنع محليًا، موضحا أن مصر بوابة للكثير من الدول سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية، ودولة كبيرة وسوق كبير يسمح بإنتاج الدواء بكفاءة عالية.
 
وأضاف مستشار الرئيس للصحة في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فكر في مشروع مدينة الدواء منذ 7 سنوات، موضحًا أن مصر وصلت إلى قمة الجودة فى صناعة الدواء، كما أن أرضية مصانع مدينة الدواء صنعت بمواصفات عالمية لمنع دخول وانتشار البكتيريا والفيروسات.
 
ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن مدينة الدواء تحتوى على ثقل بحثى وعلمى فى هذا المجال، وأن الرئيس السيسى أكد أن المدينة أنشأت لإتاحة الأدوية للمرضى خاصة فى وقت الشدة ووقت النقص العالمى، لافتا إلى أن مدينة الدواء ستنتج أدوية ذات مواصفات رفيعة وستنتج أدوية لأول مرة فى مصر، وستعمل على توطين التقنيات الحديثة فى صناعة الأدوية، وسيتم التعاون مع منظمات ومؤسسات دوائية عالمية.

محمد عوض تاج الدين

الرئيس السيسى

مدينه الدواء

الصناعات الدوائيه

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