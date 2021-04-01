محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينتى صان القبلية ومنشأة أبو عمر

يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائيه جديدة، بالاضافة الى توفير الخدمات العامة والمسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مؤكداً أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والإقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظره المستقبليه التي تتناسب مع احتياجات الأجيال المقبله لكي ينعموا بحياه كريمه خاليه من التكدسات والعشوائيات وإعادة الطابع الحضارى والجمالي لمدن المحافظة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام ، أنه تم البدء في اعتماد المخططات الاستراتيجيه للمدن بدايه من صدور قانون البناء الموحد عام 2008 حيث بدأت بمركز الزقازيق عام 2009 واليوم تنتهي بمدينتي صان القبليه ومنشاه ابو عمر ، مشيره إلى أنه تم ترسيم الحدود للمدينتين وفصلهما عن مركز الحسينيه بعد أن كانتا تتبعان له سابقاً.

وأضافت مديرة الإداره العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن إعتماد المخطط الإستراتيجي يتيح للمواطن سهوله إستخراج تراخيص البناء في ظل قانون البناء الموحد 119 لسنه 2008 ، لافته إلى أن النسيج العمراني في المدينه يختلف عن القريه من حيث تحديد المناطق السكنيه والصناعيه وشبكات الطرق ، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولويه في القطاعين الإستثماري والخدمي إلى جانب مشروعات البنيه الأساسيه وذلل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.