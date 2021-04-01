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محافظ الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمكتب صحة الزقازيق ثان.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 02:55 م
محافظ الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمكتب صحة الزقازيق ثان.. صور محافظ الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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تلقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمكتب صحة الزقازيق ثان، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك بعد أن قام المحافظ بتسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة قبل فترة، وتلقيه رسالة على هاتفه المحمول بموعد تلقى اللقاح.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية، بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوى.

وناشد المحافظ، أبناء المحافظة بسرعة التسجيل المجاني للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتقليل أعداد الإصابات بالتزامن مع التحذيرات من الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بأنه جارٍ تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، مشيراً إلى أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية، تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، ويتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لخطة الدولة الوقائية من الأمراض والأوبئة يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.

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محافظ الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا 
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مكتب صحة الزقازيق

 

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المحافظ  يتلقى لقاح كورونا 

 

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محافظ الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا 
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الجرعة الأولى من لقاح كورونا 


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اخبار الشرقيه

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