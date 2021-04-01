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ما هو الدور القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة؟

الخميس، 01 أبريل 2021 05:40 ص
ما هو الدور القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة؟ مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء ضرورى.
 
وتشمل اختصاصات هيئة المفوضين ما يلى:
 
1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2- إعداد التقرير القانونى عن الدعوى.
3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع.
4- الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
5- الطعن فى الأحكام.
6- تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
7- ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.
 

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