ماس كهربائى وراء مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشأن حادث مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في أوسيم، أن ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النار بالشقة الكائنة بالطابق الأول، وأن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب انتشار الدخان الكثيف.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب، وزوجته، وابنتيهما، تم السيطرة على الحريق، ونقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى.

وكشفت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال، أن ماس كهربائي أدى إلى اشتعال الحريق بالشقة، ونتيجة لمحاصرة الدخان للضحايا تعرضوا لاختناق نتج عنه مصرعهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.