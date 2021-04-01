لحظة وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح مدينة الدواء فى منطقة الخانكة

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة فى محافظة القليوبية، أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط.

لحظة وصول الرئيس #السيسي مقر افتتاح مدينة الدواء أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط#ON pic.twitter.com/xeS2xcydNL — ON (@ONTVEgy) April 1, 2021

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة الخانكة بالقليوبية لافتتاح مدينة الدواء، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوى، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائى عالى الجودة وآمن، ويمنع أى ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، وهى مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمى يجذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.