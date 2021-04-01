كايرو فيستيفال سيتى مول يحصل على جائزة المركز التجارى الرائد فى توفير أفضل تجربة عملاء 2020 باحتفالية bt100

حصل كايرو فستيفال سيتى مول، الوجهة الرائدة فى مجال الترفيه، على جائزة المركز التجاري الرائد فى توفير أفضل تجربة عملاء لعام 2020، وذلك ضمن تصنيف BT100، والذي تنظمه سنويا مؤسسة Business Today، وبحضور لفيف من الوزراء، ورجال الأعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية.

تم اختيار كايرو فستيفال سيتى مول للحصول على جائزة bt100 من قبل لجنة تقييم مرموقة تضم عددًا من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، اخذين فى الاعتبار دراسات وأبحاث سوقية تستخدم مجموعة من المعايير والأسس لتقييم أنشطة الشركات العاملة في الأسواق المختلفة قد تم منح الجائزة لكايرو فستيفال سيتي مول باعتباره المركز التجارى صاحب النظرة الاستباقية ونظرا لتعديله لاستراتيجية أعماله بشكل فوري وفعال أثناء تفشي فيروس COVID-19 لضمان استمرار حصول عملائه على أفضل تجربة ايا كانت الظروف.

وعلى الرغم من الصعوبات، استطاع كايرو فستيفال سيتي مول الاستمرار في تطوير حملات إبداعية و استنباطه لاليات جديدة لمكافأة عملائه بعروض ترويجية مثيرة لاسعادهم بجوائز فورية وأنشطة ممتعة مدار العام، مع الحفاظ على سلامة الزوار والموظفين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، كما أطلق المول بنجاح خدمات وحلول رقمية مبتكرة تسهل تجربة التسوق ، بما في ذلك برامج الدفع التي تخفف الأعباء المالية على العملاء. وحصول كايرو فيستيفال سيتي مول على جائزة Travelers Choice لعام 2020 من تريب أدفايزر يعكس تقدير المجتمع لجهود المول المتنوعة في تقديم واحدة من أفضل التجارب الشاملة على الاطلاق.

لم يغفل المول جانب المسؤولية المجتمعية والتى يعمل على دمجها مع حملاته المتنوعة، وذلك بهدف تشجيع ومساندة عملائه فى عملية التنمية المستمرة للمجتمع والذى يضعها المول على رأس أولوياته، ولذلك فنجد أن المول قام بالعديد من الحملات المختلفة منذ بداية إنشائه وصولا إلى اندلاع أزمة كورونا وما بعدها، يدمج من خلالها مفهوم أفضل تجربة عملاء مع مبدأ تنمية المجتمع، وخلال تفاقم الأزمة أثبت المول قدرته على تبني الأفكار المبتكرة والمبدعة والتي عززت مكانته فى القطاع، وأكدت على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا نجح المول فى إجراء شراكات مع الجهات المختلفة، وذلك للمساهمة بشكل كبير فى دعم جهود التصدي للفيروس ومساندة المتضررين من الجائحة في مختلف القطاعات والفئات.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال هيثم الحجار المدير العام لكايرو فيستيفال سيتى مول، "نحن نفخر بهذا التكريم، والذى لا يعكس فقط جهودنا الرامية والمستمرة لتقديم أفضل تجربة بعلمائنا، بل هو يؤكد على نجاخ المول وفري العمل به على قدرتنا للتصدي لجميع الصعاب والأزمات، واعتمدنا على أساليب مبتكرة ومتنوعة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا، ولم نغفل أهمية صحتهم وسلامتهم فوضعناها على رأس أولوياتنا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجهز."

واستكمل: "إن تكريم مؤسسة Business Today لأفضل الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرا على يأتى إيماناً منها بأهمية الدور الذى تلعبه هذه الشركات والمؤسسات فى تحسين أداء السوق لتتمشى مع جهود الدولة المصرية ومع الاستراتيجية المتبعة حاليا للتصدى للأزمات، ونفخر بوجودنا ضمن تلك القائمة المشرفة."

احتفالية bt100 تعتبر هى الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال فى مصر، كما تأتي النسخة الحالية بنسخة مميزة ومختلفة، لأنها تعمل على تقييم تجربة الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة لتكرم الفعالية الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال ذروة انتشار الفيروس.