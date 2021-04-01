اليوم السابع
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عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى 6 محافظات.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 09:49 م
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى 6 محافظات.. إنفوجراف لقاح كورونا - أرشيفية

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
ونشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
يستعرض الإنفوجراف التالى، عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى 6 محافظات:
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى أسوان
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى أسوان

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى الأقصر
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى الأقصر

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى البحر الأحمر
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى البحر الأحمر

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى الفيوم
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى الفيوم

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى بنى سويف
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى بنى سويف

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى قنا
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى قنا

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

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