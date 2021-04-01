عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى 6 محافظات.. إنفوجراف

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ونشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

يستعرض الإنفوجراف التالى، عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى 6 محافظات: