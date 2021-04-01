عميد صيدلة عين شمس: مدينة الأدوية الجديدة تعكس رؤية مهمة للقيادة السياسية

كتب محمود راغب

قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن افتتاح مدينة الأدوية الجديدة وتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بتوطين صناعة الدواء فى مصر، خطوة مهمة، قائلا: "كنا منتظرينها من زمان".



وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن وجود مدينة الأدوية يفرق كثيرا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لصناعة لصناعة الدواء فى مصر خصوصا المواد الخام.



وأكد عميد صيدلة عين شمس أن الدواء سلعة استراتيجية هامة للغاية ، لافتا إلى أن جائحة كورونا أعطتنا درسا خاصة مع الإغلاق وتوقف الطيران، وهو ما أثر على توافر المواد الخام خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.



وتابع: "وجود مدينة الدواء خطوة مهمة جدا بدأت تتحقق ورؤية هامة للقيادة السياسية و مصر دولة ليست صغيرة ولازم يكون ليها تواجد فى صناعة الدواء، ومصر تعتبر الأرخص سعرا فى الدواء فى المنطقة مقارنة بباقى الدول".



وأكد أن هناك رؤية استراتيجية لصناعة الدواء فى مصر لا بد من دعمها والوقوف ورائها، قائلا: "عاوزين نصنع بداية من أشرطة الدواء حتى المواد الخام"، مضيفا: "خطوة وأمن قومى للبلد وعلينا توظيف كل الإمكانيات والتسهيلات لها والاستعانة بالخبرات المصرية المتخصصة فى هذا المجال ونحن قادرين على الريادة".



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مدينة الأدوية الجديدة في الخانكة، ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة الدواء في مصر، ومن أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح المدينة الجديدة.



وافتتح الرئيس السيسى، اليوم، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لإنشائها بهدف ضبط سوق الدواء، وسد الاحتياجات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والسعي للتصدير، وتصنيع الدواء وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن القدرة على التصنيع الدوائى أمر يتجاوز فكرة التكلفة أو المكاسب الاقتصادية، متابعا: "فاضل عندنا أدوية الأورام.. والحاجات المتقدمة فى صناعة الأدوية تكون داخل مصر.. مستعدين لكل ما يلزم لتوطين صناعة الدواء فى مصر.. وأى مسار سنتعامل معه.. سواء بتشجيع الشركات الخاصة أو قطاع الأعمال".