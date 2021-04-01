عمدة أوساكا يدعو لإلغاء جولة الشعلة الأولمبية بالمدينة لارتفاع إصابات كورونا

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أعلن "هيروفومي يوشيمورا" عمدة مدينة أوساكا اليابانية أن جولة الشعلة الأولمبية - والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر - ينبغي أن تلغى في المدينة الأكبر بغرب اليابان، بعدما شهدت زيادة ضخمة في معدلات الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية اليوم الخميس أن الحكومة اليابانية تستعد لفرض إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد-19" في بعض مناطق أوساكا و هيوجو ومياجي.

وكانت /أوساكا/ قد سجلت معدل إصابة بلغ 599 حالة أمس /الأربعاء/ وهو المعدل اليومي الأكبر للإصابة في المحافظات الـ47 لليابان .

يذكر أن مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو قد انطلقت الخميس 25 مارس الماضي في فوكوشيما (شمال شرق اليابان) ، وستمر الشعلة عبر محافظات اليابان البالغ عددها 47 قبل الوصول إلى استاد طوكيو الوطني يوم حفل افتتاح الألعاب في 23 يوليو المقبل.

يشار إلى أن اليابان تجنبت حتى الآن تفشي جائحة كورونا بشكل كبير مثلما حدث في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الدولة الآسيوية نحو 474 آلف إصابة بالعدوى و9160 حالة وفاة ، وفقا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية.

وكان الوزير الياباني المختص بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا ياسوتشي نيشيمورا، قد قال في وقت سابق اليوم ، إن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة في محافظات أوساكا وهيوجو ومياجي ، لاحتواء فيروس كورونا، وسط ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس.