ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الشيش الإلكترونية

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية بحوزة راكب قادم من إحدى الدول العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على ركاب رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، استوقف وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بواسطة محمود شحاته ويدويا بواسطة أسماء عزمي مأمورا الجمرك لم يتم العثور على مضبوطات.

وقام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن وجود كمية من الشيش الإلكترونية أسفل جيبة يرتديها الراكب.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.