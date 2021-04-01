صاحب صورة النصر أثناء تعويم السفينة الجانحة: المصري قادر على فعل المستحيل

الإسماعيلية السيد فلاح

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع أحمد عزت صاحب صورة النصر بعد نجاح تعويم السفينة إيفر جيفن بقناة السويس للحديث على قصة الصورة.

وقال أحمد عزت، مشرف قسم، إنه يعمل فى هيئة قناة السويس منذ 17 عاما ومنذ سماع شحوط السفينة كان الجميع على استعداد لتعويمها، وقبل التعويم بيوم توجه برفقة زملائه إلى القاطرة لعمل الصيانة اللازمة للقاطرتين اللتين قامتا بدور رئيسى فى عملية التعويم.

وأوضح أحمد عزت، أن الجميع كان فى ضغط لاسيما أن القناة لم تغلق منذ العدوان الثلاثى على مصر، وكانوا قلقين على حركة الملاحة فى قناة السويس، ولكن ثقة العاملين أثبتت للعالم أن المصريين قادرين على أى شىء.

وأكد أحمد عزت، أن الـ6 أيام لا يعتبر وقت طويل فى عملية التعويم، وكان هناك اختيارات أخرى لم نلجأ إليها ولو لجأنا لتفريغ الحمولة كانت تستغرق شهرين على الأقل، وذلك لحجم المركب والحاويات العديدة التى عليها، كذلك حركة التجارة العالمية تأثرت بقفل قناة السويس 6 أيام.

وتابع أحمد، بعد انتهاء اليوم قمت بالتقاط صورة احتفالًا بالإنجاز وتكريم من عند الله أن يرى العالم ما قمنا به بفضل ثقة القيادات بالعاملين والمشاركين فى عملية التعويم والعمل على قلب رجل واحد، مضيفًا أن الضغط الذى حدث أثناء جنوح السفينة تحول إلى تحدى وطاقة إيجابية لحل المشكلة.

ووجه أحمد عزت، رسالة أنه يجب الاجتهاد على قدر المستطاع للوصول بمصر إلى أعلى مكان لكى يحصد أبنائنا ذلك الأعمال، كما أن رئيس الهيئة يحفزنا بالدعم المعنوى والمادى واستطعنا تنفيذ المعلومات لإسعاد الشعب المصرى جميعًا.



أحمد عزت صاحب صورة النصر



الحضور



العاملين بقناة السويس



القباطنة



المشاركين فى التعويم



جانب من الحفل



جانب من الفرحة



رفع علم مصر



رئيس الهيئة



رئيس هيئة قناة السويس



فرحة المشاركين بالتعويم



محرر اليوم السابع مع أحمد عزت صاحب صورة النصر



محرر اليوم السابع مع القباطنة