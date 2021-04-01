سفير نيوزيلندا بمصر يعرب عن حماسه لنقل المومياوات الملكية ويصف الحدث بالتاريخى

أكد جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، أنه متحمس ومتشوق لرؤية الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية، خلال نقلهم من المتحف المصرى بميدان التحرير، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، واصفا إياه بالحدث التاريخى.
وقال جريج لويس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"متحمس ومتشوق لرؤية الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية بنقل المومياوات الملكية المصرية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، يمكنكم مشاهدة الحدث التاريخي عبر الإنترنت يوم 3 أبريل على قناة "Experience Egypt".
سفير نيوزيلندا بالقاهرة
وفى سياق آخر قالت، صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنه في ضوء إقامة فاعلية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، سوف يغلق المتحف المصري بالتحرير أبوابه أمام الزيارة "بشكل استثنائي" يوم السبت المقبل الموافق 3 إبريل 2021، على أن تمتد فترة استقباله للزائرين يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 إلى تمام الساعة السابعة مساء بدلاً من الساعة الخامسة مساء.
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