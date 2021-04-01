سفير نيوزيلندا بمصر يعرب عن حماسه لنقل المومياوات الملكية ويصف الحدث بالتاريخى

ريهام عبد الله

أكد جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، أنه متحمس ومتشوق لرؤية الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية، خلال نقلهم من المتحف المصرى بميدان التحرير، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، واصفا إياه بالحدث التاريخى.

وقال جريج لويس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"متحمس ومتشوق لرؤية الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية بنقل المومياوات الملكية المصرية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، يمكنكم مشاهدة الحدث التاريخي عبر الإنترنت يوم 3 أبريل على قناة "Experience Egypt".



سفير نيوزيلندا بالقاهرة

وفى سياق آخر قالت، صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنه في ضوء إقامة فاعلية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، سوف يغلق المتحف المصري بالتحرير أبوابه أمام الزيارة "بشكل استثنائي" يوم السبت المقبل الموافق 3 إبريل 2021، على أن تمتد فترة استقباله للزائرين يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 إلى تمام الساعة السابعة مساء بدلاً من الساعة الخامسة مساء.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استعدادات المتحف لانطلاق الموكب، ومؤكدة على أن المتحف سيفتح أبوابه أمام الزيارة يوم الأحد الموافق 4 أبريل وفقاً لمواعيد الفتح والإغلاق الرسمية وذلك بعد الانتهاء من عملية نقل المومياوات الملكية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.