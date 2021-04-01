سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر ين يابانى" 1 ريال سعودى يسجل 29.55 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.52 ين ياباني.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الخميس 1-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل سعره فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" ليسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.40 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.55 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.52 ين ياباني. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق