وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن القرار جاء بناء على لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، التى قالت إنه ابتداء من شهر أبريل سيتم استئناف رحلات الطيران مع قبرص وألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

ووفق قرار اللجنة، جرى اتخاذ قرار الاستئناف بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائى فى كل بلد من هذه الدول الست، وسمحت اللجنة باستئناف رحلات الطيران مع سوريا بمعدل رحلة واحدة فى الأسبوع.

وبدأت روسيا منذ أغسطس الماضى، استئناف الحركة الجوية تدريجياً مع الدول الأخرى.

