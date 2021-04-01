رجل يطلب زوجته فى الطاعة: استولت على 1.2 مليون جنيه وطلبت الطلاق

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي طاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها باثبات خروجها عن طاعته وهجرها له طوال 8 شهور، ليشكو من تعنتها ورفضها رد أمواله المقدرة بـ مليون و200 ألف جنيه ورثها عن والده ومنحها لها وعائلتها لتشغيلها، وتعديهم عليه بالضرب المبرح، ورفضها رؤيته لأطفاله.

وقال المدعى:" مكثت مع زوجتي 12 عام، كنت أعمل ليلا ونهارا خارج مصر وداخلها لأوفر لها مستوي اجتماعي مقبول، ولكنها دائما ما كانت تتهمني بالتقصير، لتستولي على أموالي، وتخلت عني وأطفالى".

وأشار الزوج بدعواه:" منها لله لاحقتني بالدعاوي الكيدية لحبسي، وحرضت بعض معارف والداها وشقيقها لترهيبي، بعد اكتشافي بالصدفة إقامتها دعوى طلاق للضرر ضدي، وتخطيطها وأهلها ونيتهم بحرمانى من أطغالي ، والتسبب بفضحي".

وأكد الزوج، أن زوجته دمرت حياته، واستولت على ممتلكاته ليطالب بالقصاص منها ورد حقوقه، إلا أنهم اتهموه بتهم كيدية، وهدوه حال رفضه تطليقها بحرمانه من أطفاله، وحاولوا إيذائه بواسطة خارجين عن القانون .

يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.