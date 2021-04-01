وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلونى فى تصريح أوردته (بوابة الوسط) الليبية اليوم الخميس، إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت أنه سيرافق رئيس وزراء اليونان فى زيارته لليبيا، وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، وسيلتقى رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

يذكر أن السفارة اليونانية فى طرابلس قد أغلقت فى يوليو عام 2014، حين أجلت فرقاطة يونانية نحو 200 يونانى وأجانب آخرين من البلد الذى كان يشهد فوضى آنذاك.

