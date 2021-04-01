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رئيس الوزراء يعلن توفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

الخميس، 01 أبريل 2021 10:34 ص
رئيس الوزراء يعلن توفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعاقدت مع احد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، متابعا: "وصلت شحنة تقدر بـ 1.6 مليون جرعة على أرض مصر بالإضافة 400 أخرى تصل قريبا .. وبالتالي لدينا 2 مليون جرعة".

وأضاف مدبولى خلال كلمته في افتتاح مدينة الأدوية فى الخانكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "وضعنا خطة منح اللقاح للفئات الأولى بالحصول على اللقاح مثل أعضاء الاطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وتابع رئيس الوزراء: "هناك توجيهات رئاسية للتوسيع فى التلقيح مع توافر اللقاح والـ 40 مليون جرعة تتوفر خلال الأسابيع القادمة.. ومنح اللقاح لأكبر عدد خلال الفترة المقبلة، والمسجلين حاليا 600 ألف متقدم.. وطبقا للصحة قادرين على منحهم اللقاح خلال 10 أيام ومن ثم الفتح بالتوازى لإتاحة اللقاح فى كل المراكز في 139 مركز على مستوى الجمهورية والتوسيع في منح اللقاح للقطاعات لها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية وتتعامل مع المواطنين بشكل كبير مثل البنوك والسياحة والصناعة والتعليم".


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