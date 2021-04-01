اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: حققنا مخزونا استراتيجيا والاكتفاء الذاتى للدواء أمن قومى

الخميس، 01 أبريل 2021 10:18 ص
رئيس الوزراء: حققنا مخزونا استراتيجيا والاكتفاء الذاتى للدواء أمن قومى رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة الدواء المصرية تأتى في إطار رؤية متكاملة للدولة للمصرية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

 

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح  السيسي، أن المبادرات الصحية في مصر تعد من أهم المبادرات في العالم، منوها بإجراء نحو 750 ألف تدخل جراحي للمصريين دون مقابل.

 

وأشار "مدبولي" إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مبينا أن الحكومة تستهدف تطوير كامل لمنظومة الوحدات الصحية في الريف المصري.، مشددا على أن توافر مخزون استراتيجي والاكتفاء الذاتي للدواء أمن قومي لكل دول العالم.


مدينة الدواء

الخانكة

السيسي

الرئيس السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة