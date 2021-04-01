دراسة: عدوى اللثة والأسنان تسبب ارتفاع ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

يمكن لألم الأسنان والالتهابات أن يصيب أى شخص فى أى عمر، ويترتب عليه العديد من المشاكل ليست فقط فى الفم ولكن تؤثر على الصحة العامة، حيث أشارت دراسة إلى أن التهابات اللثة والأسنان تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة كذلك بالأمراض المزمنة الأخرى المرتبطة بضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

اللثة الصحية تدل على صحة الفم الجيدة، وعندما تهمل نظافة الفم تواجه الكثير من المتاعب بسبب انتقال العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، حيث إن المشكلات الشائعة التى تسببها الشعور بالصداع وآلام الجسم واضرابات المعدة.

وقد أكدت الأبحاث المنشورة فى مجلة "ارتفاع ضغط الدم" أن التهابات اللثة يمكن أن تسبب أيضًا ارتفاعًا فى ضغط الدم، كما يكون المصابين بها أكثر عُرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية لتلك الدراسة، إيفا مواوز أجيليرا من جامعة كوليدج لندن: "غالبًا ما يعانى مرضى اللثة من ارتفاع فى ضغط الدم خاصة عندما يكون هناك التهاب نشط أو نزيف فى اللثة".

وأضافت أن ارتفاع ضغط الدم عادة ما يكون بدون أعراض، وقد لا يدرك الكثير من الناس أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية، موضحة أن الهدف من الدراسة هو تحديد العلاقة بين الإصابة بالتهاب دواعم السن الشديد وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء.

- ما هو التهاب دواعم السن؟

عدوى خطيرة تصيب اللثة وتسبب التهابات شديدة وفقدان العظام والأسنان بمرور الوقت، حيث وجدت الدراسة التى أجريت على نحو 500 شخص، أن الأشخاص الذين يعانون من من التهابات اللثة والأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين لديهم لثة وأسنان صحية، إلى جانب ذلك كانت لديهم مستويات عالية من الكوليسترول الضار.