اليوم السابع
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تنفيذ 203 قرارات إزالة للتعديات المقامة على نهر النيل والترع

الخميس، 01 أبريل 2021 09:52 ص
تنفيذ 203 قرارات إزالة للتعديات المقامة على نهر النيل والترع إزالة تعديات على النيل والترع
كتبت أسماء نصار

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كثفت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل والرى حملاتها بالمحافظات لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل، حيث تم تنفيذ 203 قرارات اليوم، منها 27 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للرى، و176 قرارا بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.
 
ويتم بذل المزيد من الجهد للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً فى تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
 
يهدف اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

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