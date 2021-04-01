اليوم السابع
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تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بحدائق أكتوبر

الخميس، 01 أبريل 2021 10:40 ص
تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بحدائق أكتوبر حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى، لضبط المخالفات، وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز ومسئولي الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبتواجد وتأمين من الشرطة. 
 
وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الحملة قامت بالمرور على مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة "اسكان دهشور"، وأسفرت عن تحرير 45 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع او تغيير نشاط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات. 
 
وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للاسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها بالبيع، أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام 1188 أو 5777 أو علي منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق علي شبكة الإنترنت. 
 
جدير بالذكر أن الحملة جاءت بقيادة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق. 
 
 

وزاره الاسكان

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