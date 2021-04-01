تقرير: 61% من السيارات التجارية بأوروبا تستبدل بكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية، إنه سيتم استبدال الغالبية العظمى من السيارات والمركبات التجارية فى أوروبا بنماذج أخرى كهربائية، حتى يمكن أن يكون 61% من هذه السيارات المستخدمة للأغراض التجارية فى القارة العجوز ستكون كهربائية.

وأشار التقرير الذى نشرته شركة Webfleet Solution المزود الرائد فى أوروبا للسيارات التجارية إلى أن حوالي 100000 سيارة متصلة من أكثر من 5000 عميل لديهم أساطيل في جميع أنحاء أوروبا.

لأغراض هذا التحقيق، استنتج أنه إذا قطعت السيارة أقل من 300 كيلومتر في اليوم خلال فترة 12 شهرًا، فيمكن استبدال هذه السيارة بمركبة كهربائية. تم اختيار الحد الأقصى لمسافة القيادة اليومية البالغة 300 كيلومتر لتعكس متوسط ​​قيمة المدى لأكثر موديلات السيارات الكهربائية والمركبات التجارية الخفيفة شيوعًا المتوفرة اليوم.

وأشار التقرير إلى أنه فى حال تحول العملاء الى السيارات الكهربائية، فإن استهلاكهم الجماعى للبنزين سينخفض بأكثر من 42% واستهلاك الديزل بنسبة تزيد قليلا عن 30% من خلال توفير الوقود والبنزين، يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجماعية بنسبة 31%.

في جميع البلدان التي تم فحصها ، يمكن استبدال ما لا يقل عن نصف السيارات التجارية الخفيفة بنماذج كهربائية. وفقًا للبيانات ، فإن المملكة المتحدة وهولندا هما الدولتان اللتان تتمتعان بأعلى إمكانات كهربة. في كلا البلدين ، يمكن تزويد 70٪ من المركبات التجارية بالكهرباء، تليها فرنسا (67٪) وألمانيا (61٪). في حالة إسبانيا ، تنخفض نسبة السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل مع إمكانية استبدالها بخيارات كهربائية إلى 55٪ ، على الرغم من أن هذه لا تزال نسبة كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن هذه البلدان لديها أيضًا توفر كبير لنقاط الشحن. من بين 144000 نقطة شحن متوفرة حاليًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، توجد الغالبية في هولندا (26٪) وألمانيا (19٪) وفرنسا (17٪) والمملكة المتحدة (13٪).

قامت العديد من المدن الأوروبية الكبرى بسن قيود صارمة للحد من انبعاثات الكربون. تهدف لندن ، على سبيل المثال، إلى جعل جميع المركبات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040. بالإضافة إلى القيود، توجد في العديد من المناطق حوافز ، مثل التخفيضات الضريبية الكبيرة والإعانات المالية لشراء السيارات الكهربائية ، للاستخدام الخاص والمهني على حد سواء. تمتلك إسبانيا اليوم 8500 نقطة شحن على الرغم من أن الحكومة وعدت بتركيب 100000 محطة شحن بحلول عام 2023، وفقا للتقرير.