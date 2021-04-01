تقرير الصفة التشريحية يكشف أسباب وفاة مسن بمنزله فى الجيزة

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية، الخاص بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفيًا داخل منزله فى الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ واستدعت أفراد أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن داخل مسكنه فى حالة تحلل، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن فى حالة تحلل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.