اليوم السابع
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تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 07:41 م
تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة.. إنفوجراف مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
نشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
ويستعرض الإنفوجراف التالى مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة.
 
مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة 2
مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة  

مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة
مراكز تلقى لقاح كورونا بسيناء ومحافظات القناة

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

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اليوم السابع بلس

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