اليوم السابع
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الهند تبدأ تطعيم المزيد من السكان وتراجع صادرات لقاح كورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 08:34 ص
الهند تبدأ تطعيم المزيد من السكان وتراجع صادرات لقاح كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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وسعت الهند برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا اليوم الخميس، لمن تزيد أعمارهم عن 45 عاما مع تزايد العدوى الأمر الذي سيعطل صادرات اللقاحات من أكبر منتج للعقاقير في العالم.

وقامت الهند، التي تعاني من ثالث أعلى إصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بتوزيع 64 مليون جرعة لقاح على مواطنيها حتى الآن وصدرت العدد نفسه من اللقاحات تقريبا. وأثار هذا انتقادات في الداخل حيث أن نسبة السكان الذين حصلوا على اللقاح أقل من بلدان كثيرة.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما يمكنهم التسجيل من أجل الحصول على اللقاح اعتبارا من أول ابريل.

وركزت في البداية على العاملين في الخطوط الأمامية والمسنين والذين يعانون من ظروف صحية أخرى، خلافا لبعض البلدان الأغنى التي أتاحت التطعيم لجميع سكانها البالغين.

وتقول نيودلهي إنها تتحرك نحو ذلك الهدف، وكتب وزير الصحة هارش فاردان على تويتر إن البلاد لن تعاني من نقص في اللقاحات مع توسيع برنامج التطعيم.

وقال على تويتر "نركز على سد النقص في إمدادات الولايات باستمرار".

وقررت الهند بالفعل تأجيل صادرات اللقاحات الكبيرة في الوقت الحالي، بما في ذلك الصادرات لتحالف كوفاكس المدعوم من منظمة الصحة العالمية.

وسجلت الهند أكثر من 12 مليون إصابة بالفيروس، تشمل زيادة كبيرة الشهر الماضي. ويتجاوز عدد الوفيات 162400.

 


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اصابات كورونا

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