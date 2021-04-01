اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 05:39 م
خالد صلاح
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المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائى لـ(ايبولا)

الخميس، 01 أبريل 2021 04:47 م
المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائى لـ(ايبولا) إيبولا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم /الخميس/، استقرار الوضع الوبائي المتعلق بفيروس الإيبولا، فيما لم يتم تسجيل حالات أو وفيات جديدة.
وأوضحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض - في بيان اليوم - أنه تم الإبلاغ عن حالة تعاف واحدة في غينيا، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات نشطة في كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا. 
ولفتت إلى دول الاتحاد الافريقي أبلغت - من قبل - عن إجمالي 30 إصابة بفيروس الإيبولا، و15 وفاة، إذ سجلت الكونغو الديمقراطية 12 إصابة و6 وفيات وشفاء حالتين، فيما أبلغت غينيا عن 18 حالة و 9 وفيات، وشفاء 6 حالات.
وينتقل فيروس (إيبولا) إلى البشر عبر الحيوانات البرية، وتقدر منظمة الصحة العالمية معدل الوفيات بنسبة 50 في المائة.
يذكر أن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدعم البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.


إيبولا

وباء إيبولا

المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض

إيبولا فى إفريقيا

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