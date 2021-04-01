الضرائب: لدينا تواصل دائم الجهاز المصرفى لمناقشة موضوعات تحقق صالح الاقتصاد

كتب: أحمد يعقوب

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: المصلحة تحرص على مد جسور الثقة مع الجهاز المصرفي

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك تعاون مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية و القطاع المصرفى ، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.

وقال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك توجيهات من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب لتذليل أى عقبات تعوق منظومة الإقرارات، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على استمرارالتعاون المثمر مع الجهاز المصرفى والذى يعد من شركاء النجاح، كما أعرب عن تفاؤله بنجاح موسم الإقرارات الحالى، مثمنًا دور القطاع المصرفى فى التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لرفعة بلدنا الحبيب.

وتوجه محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، ناقلًا تحيات محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين بنك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك .

وأشار محمد شريف أن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفا أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصرللتوسع فى تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفى ،موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أى دعم للقطاع المصرفى والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية .

وجاء ذلك خلال الندوة التى تم عقدها بين مصلحة الضرائب المصرية، وبنك مصر بعنوان "منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك، وذلك بحضور محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، ومحمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وأسامة الرفاعى مدير عام التقارير المالية ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحى عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وعدد من العاملين ببنوك مصر .

وتوجه أسامة الرفاعى مدير عام التقارير المالية ببنك مصر بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على مبادرة مصلحة الضرائب لعقد هذه الندوة، مشيرًا إلى ان تنظيم هذه الندوة يدل على اهتمام مصلحة الضرائب بالقطاع المصرفي وتقديرها لدوره الداعم للاقتصاد المصري من أجل توعيتهم وتدريبهم.

وقام محمد فتحى عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين بإستعراض كافة القوانين الضريبية التى تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته بقانون211 لسنة 2020 .

وقامت صباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبى، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته .

وقام "أشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين" بشرح محاكاة للإقرار الضريبى للبنوك، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات أثناء الندوة .