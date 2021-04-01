الصحة العالمية: شحنات أكبر تصل مصر من لقاحات كورونا في القريب العاجل

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن الشحنة التي وصلت إلى مصر منذ قليل وتضم 854 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا ضمن مبادرة كوفاكس تعد أكبر شحنة تصل مصر الآن، موضحا أنه سيكون هناك شحنات أكبر ستصل مصر من لقاحات كورونا في القريب العاجل.

وأضاف مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن فيروس كورونا هو فيروس مستجد، ومنذ ظهوره بدأت الأبحاث تظهر بشكل سريع، وبعد 60 يوما من فيروس كورونا تم إجراء تجارب على الإنسان للوصول لأفضل لقاح.

وأوضح مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك طلب كبير للغاية من جانب المواطنين المصريين للحصول على اللقاح وهذا مؤشر مهم ، ويشير إلى زيادة وعى المصريين بأهمية الحصول على اللقاح، متابعا: قريبا سننتهى من تطعيم كل المواطنين المستهدفين ، متابعا: أصبح هناك وعى وأصبح المواطنين يطلبون التطعيم وتم ميكنة التسجيل وإرسال رسائل للمواطنين الذين يطلبون تلقى اللقاح، وكذلك هناك حصر حقيقى للمواطنين الذين يتم تطعيمهم سواء بالجرعة الأولى أو الثانية.