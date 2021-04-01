الصحة العالمية تنتقد التباطؤ فى التطعيم ضد كورونا فى اوروبا

(أ ش أ)

انتقدت منظمة الصحة العالمية التباطؤ التي وصفته بـ "غير المقبول" في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في أوروبا التي تواجه الوضع الوبائي "الأكثر إثارة للقلق" منذ شهور.

وقالت منظمة الصحة في بيان صادر اليوم عن المكتب الإقليمي في أوروبا – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - أن البطء في عمليات التطعيم يطيل أمد الوباء.. مؤكدة أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ويأتي هذا القلق في توجه عدة دول في أوروبا للعودة إلى الإغلاق وتشديد الإجراءات الوقائية منها فرنسا التي أعلنت مساء أمس /الأربعاء/ توسيع نطاق الإجراءات السارية لمكافحة "كوفيد-19" لتشمل عموم الأراضي الفرنسية وإغلاق المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة لاحتواء الموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح البلاد.

يذكر أنه منذ ظهور السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، انطلاقا من بريطانيا، حذرت المنظمة من أن أغلب الدول في القارة الأوروبية عرضة للخطر رغم الأمل الذي تقدمه اللقاحات، كما حذرت مرارا من من شعور زائف بالأمان.

ومن جانبه، حذر مدير الفرع الأوروبي "هانس كلوج" من أنه "إذا لم نوقف انتقال العدوى، فإن الفوائد المتوقعة من اللقاحات في مكافحة هذا الوباء قد لا تكون واضحة".

يشار إلى أن الأرقام المسجلة مؤخرا في عدة دول أوروبية تثير قلقا كبيرا، لاسيما في ظل وجود آلاف المرضى في أقسام الإنعاش، وسط مخازف من تخطي الإصابات القدرات الاستيعابية للمستشفيات.