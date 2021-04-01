السيطرة على حريق محدود بأحد نوادى محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق محدود داخل أحد نوادى محافظة بورسعيد والواقع على شاطئ المدينة بنطاق حى الشرق.

كان بلاغا ورد إلى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل نادى الصيد بنطاق دائرة الشرق فى المحافظة.

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، وتمت السيطرة على الحريق، هذا ولم تتلق مستشفيات محافظة بورسعيد أى من المصابين أو وفيات جراء هذا الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.



النادى بعد السيطرة على الحريق



السيطرة على حريق نادى الصيد



النادى بعد السيطرة على الحريق