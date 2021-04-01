اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 03:39 م
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السيطرة على حريق محدود بأحد نوادى محافظة بورسعيد

الخميس، 01 أبريل 2021 03:06 م
السيطرة على حريق محدود بأحد نوادى محافظة بورسعيد الحريق
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق محدود داخل أحد نوادى محافظة بورسعيد والواقع على شاطئ المدينة بنطاق حى الشرق.

كان بلاغا ورد إلى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل نادى الصيد بنطاق دائرة الشرق فى المحافظة.

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، وتمت السيطرة على الحريق، هذا ولم تتلق مستشفيات محافظة بورسعيد أى من المصابين أو وفيات جراء هذا الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

 

السيطرة علي الحريق
النادى بعد السيطرة على الحريق

 

السيطرة علي حريق نادي الصيد
السيطرة على حريق نادى الصيد

 

النادي بعد السيطرة علي الحريق
النادى بعد السيطرة على الحريق

 

حريق داخل النادي
حريق داخل النادى

 


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