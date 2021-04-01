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"السكة الحديد" توفر الكمامات بشبابيك الحجز.. وتحذر المخالفين من الغرامة

الخميس، 01 أبريل 2021 02:00 ص
"السكة الحديد" توفر الكمامات بشبابيك الحجز.. وتحذر المخالفين من الغرامة حجز التذاكر - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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ناشدت هيئة السكة الحديد الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة استمرارها فى تطبيق غرامة قدرها 50 جنيهًا على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
 
واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

غرامة الكمامة في القطار

السكة الحديد

القطارات

اليوم السابع بلس

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