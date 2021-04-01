وذكرت الرئاسة الموريتانية ،في بيان لها اليوم، أن الرئيس الغزواني سيشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم خلال الاحتفالية المقررة غدا /الجمعة/ في العاصمة نيامي.